Pattinaggio artistico, Kostner: “Terminata la riabilitazione deciderò se continuare o smettere”

Sono passati quasi tre lunghi anni da quel bellissimo 23 Marzo 2018, giorno in cui la nostra Carolina Kostner conquistava la quarta posizione nei Mondiali di pattinaggio artistico a Milano. Un pieno di emozioni, classe e un podio sfiorato per pochissimi punti, nonostante la sua interpretazione fosse stata tra i programmi più belli della sua carriera.

Poi il ghiaccio è come se si fosse sciolto sotto i suoi piedi. L’operazione all’anca, la riabilitazione che dura da un anno e la voglia di dedicarsi alla famiglia. Tutti temi che rieccheggiano nella testa della nostra azzurra. In più, il Covid si è preso la scena, come sappiamo, e questo è stata un’altra occasione di riflessione attenta per Carolina soprattutto su quelle che sono le sue priorità e non si parla appunto solo di attività agonistica.

“Quando, tra alcuni mesi, concluderò la riabilitazione, dopo l’operazione all’anca, deciderò se continuare o se ritirarmi“, queste le sue dichiarazioni (riportate dall’Ansa) in un’intervista rilasciata alla tv bolzanina Vb33. Kostner, infatti, sta pensando anche al desiderio di avere una famiglia: “Quello della maternità è un sogno che prima o poi sarà coronato“. Non resta che attendere le sue decisioni.

OMNISPORT | 27-01-2021 09:14