Pattinaggio, World Team Trophy 2021: i risultati dopo lo short program

Ha preso il via il World Team Trophy, l’evento della Isu – la Federazione Internazionale di Pattinaggio – che si sta svolgendo a Osaka, in Giappone. Nello short program femminile la 16enne Ginevra Negrello si è piazzata ottava subito dietro l’altra italiana in gara, Lara Naki Guttman.

Prossimo impegno sabato mattina con il libero.

Questa la classifica

Ladies – Short Program Results

1 Anna SHCHERBAKOVA RUS

2 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS

3 Kaori SAKAMOTO JPN

4 Rika KIHIRA JPN

5 Bradie TENNELL USA

6 Karen CHEN USA

7 Lara Naki GUTMANN ITA

8 Ginevra Lavinia NEGRELLO ITA

9 Alison SCHUMACHER CAN

10 Gabrielle DALEMAN CAN

11 Maia MAZZARA FRA

12 Lea SERNA

Nello short program a coppie (Ice Dance) bene Guignard e Fabbri

1 Victoria SINITSINA

Nikita KATSALAPOV RUS

2 Charlene GUIGNARD

Marco FABBRI ITA

3 Kaitlin HAWAYEK

Jean-Luc BAKER USA

4 Adelina GALYAVIEVA

Louis THAURON FRA

5 Misato KOMATSUBARA

Tim KOLETO JPN

6 Carolane SOUCISSE

Shane FIRUS CAN

Per ora dopo lo short program il piazzamento a squadre è il seguente:

1 Team Russia RUS

2 Team Japan JPN

3 Team United States of America USA

4 Team Italy ITA

5 Team Canada CAN

6 Team France FRA

OMNISPORT | 15-04-2021 11:42