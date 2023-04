Paulo Futre: “Di Maria è fuoriclasse totale”

L’ex attaccante portoghese alla Gazzetta: “Lo Sporting ha eliminato l’Arsenal e vola sulla fiducia, “La Juve non è quella di qualche anno”

11-04-2023 11:59

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex attaccante portoghese del Milan Paulo Futre. L’ex calciatore, classe 1966, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dello Sporting Lisbona

Ecco le dichiarazioni di Paulo Futre riguardo il match in programma tra Juventus e Sporting Lisbona: “La Juve non è quella di qualche anno fa, ma ha qualcosa in più in partenza. Basti pensare a Di Maria, fuoriclasse totale: la finale del Mondiale ha mostrato di cosa sia ancora capace”.

Conclude poi l’ex attaccante :”Lo Sporting ha eliminato l’Arsenal e vola sulla fiducia. E occhio pure a Pedro Gonçalves, un altro incubo per le difese”