Paura a Kiev, aggrediti i tifosi del Liverpool

Durante la serata di giovedì, durante la cena, alcuni tifosi del Liverpool sono stati brutalmente aggrediti da hooligans locali, probabilmente sostenitori della Dinamo Kiev, che hanno ferito diverse persone. Gli aggressori, circa una ventina secondo le prime ricostruzioni, hanno lanciato sedie e tavoli all'interno del locale, scatenando una lotta con i tifosi dei Reds. Le forze dell'ordine hanno arrestato due hooligans ed un tifoso del Liverpool, trattenuti con l'accusa di disordini violenti.

L'increscioso episodio riporta alla memoria gli scontri avvenuti in occasione della semifinale di andata tra Liverpool e Roma dove venne ferito gravemente Sean Sox, ancora ricoverato per gravi danni cerebrali. Per quell'aggressione furono fermati due tifosi dei giallorossi, attualmente detenuti nella prigione di Preston, in Inghilterra, in attesa dell'udienza definitiva.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 13:35