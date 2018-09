Paura in Inghilterra-Spagna, Shaw sviene in campo

Grande paura durante la partita tra Inghilterra e Spagna, valida per il primo turno della Nations League. All’inizio della ripresa del match di Wembley, il terzino del Manchester United Luke Shaw è rimasto a terra privo di sensi dopo essere caduto pesantemente sul terreno di gioco a seguito di uno scontro fortuito con il difensore delle Furie Rosse Carvajal.

La situazione è apparsa subito preoccupante: pubblico ammutolito, giocatori scossi e immediato l’intervento dello staff medico. Shaw, con il collo e la testa imbracati, è rimasto a lungo immobile e prontamente i sanitari hanno provveduto a ossigenarlo con una mascherina.

Il terzino inglese ha lasciato dopo diversi minuti il campo in barella, accompagnato dal caloroso applauso dei calciatori e di tutto lo stadio. Verranno svolti alcuni esami in ospedale per stabilire le condizioni del giocatore. Secondo Sky Sports, si sarebbe già messo in contatto con la famiglia per rassicurarli sul suo stato.

Pochi giorni fa Shaw aveva rivelato di aver pensato al ritiro dopo un grave infortunio avvenuto nel 2015, quando rischiò di perdere una gamba. “Direi una bugia se dicessi di non aver pensato di smettere col calcio. E’ stato un brutto periodo quello dell’infortunio, ma mi hanno aiutato diversi buoni amici e parenti, che mi hanno dato la forza di continuare. Ho quasi perso l’arto: ero davvero molto vicino a perdere la gamba e non l’ho mai saputo fino a sei mesi dopo, quando il medico mi ha informato. Ho due grosse cicatrici sulla gamba ma adesso risponde meglio di prima: la sento forte e non ho problemi. Voglio continuare a giocare a calcio e voglio vincere qualche trofeo. Queste sono le mie ritrovate motivazioni: voglio diventare uno dei migliori terzini del mondo. Solo questo mi ha spinto a non mollare”

“Ora mi sento molto bene e la gamba destra è tornata ai livelli di prima dell’infortunio. Certo, ho avuto molte complicazioni ed è stato un momento davvero difficile della mia carriera. Ma ora non mi importa più. Penso al presente”.

La Spagna ha poi vinto per 2-1: i gol tutti nel primo tempo, Rashford apre all’11’, i gol della rimonta iberica sono di Saul al 13′ e Rodrigo al 32′.

SPORTAL.IT | 08-09-2018 22:30