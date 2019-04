Paura per Sofia Goggia: incidente stradale a Sestriere

Grande spavento perSofia Goggia, uscita di strada con la sua auto a Sestriere. A riportare la disavventura della campionessa bergamasca, che è uscita illesa dall'incidente, è stata la Fisi con un comunicato.

"Sofia Goggia, alla guida della propria autovettura nel centro abitato di Sestriere, è uscita di strada senza fortunatamente riportare alcuna conseguenza fisica nel tentativo di evitare un'autovettura che ha improvvisamente frenato davanti a lei. La campionessa olimpica di discesa e vicecampionessa del mondo di supergigante prenderà regolarmente parte agli impegni istituzionali che la vedranno impegnata nei prossimi giorni a Roma con il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle e a Fiera Bolzano, dove giovedì 11 aprile alle ore 14.30 sarà fra i protagonisti dei "FISI Awards" con la Federazione Italiana Sport Invernali nel corso di Prowinter".

La Goggia in una recente intervista ha fissato il suo nuovo obiettivo: "I Mondiali del 2021 saranno una grande opportunità nel momento della mia maturità sciistica. Lì c' è la mia pista preferita e adoro correre in casa. Prima però ci saranno le finali 2020: sarebbe fantastico alzare una coppa sullo sfondo delle Tofane".

I programma per i prossimi mesi: "Continuo a sciare fino a maggio, poi cambio preparatore e molto altro. Ho obiettivi ambiziosi e sono pronta a tutto per raggiungerli".

Il suo grande trionfo resta l'oro ai Giochi di Pyeongchang: "L' oro olimpico non ha eguali. Forse mi servirà un po' di tempo per capire la "grandezza" di quello che ho fatto. Ho rimesso gli sci dieci giorni prima del previsto, il 10 gennaio, per permettere al piede di abituarsi alle vibrazioni e ho pianto per il dolore. Sono andata avanti, ho subito conquistato il podio a Garmisch e ho fatto centro ai Mondiali".

SPORTAL.IT | 07-04-2019 16:27