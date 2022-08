Paura per Zanardi: incendio nella villa, trasferito in un centro medico

02-08-2022 20:42

Grande paura per Alex Zanardi: l’ex campione di automobilismo, da due anni obbligato a vivere attaccato ai macchinari per un drammatico incidente avvenuto nel corso di una gara di handbike, è stato costretto ad abbandonare la sua abitazione ed è stato trasferito in un centro medico a Vicenza.

Zanardi è stato trasferito a causa di un incendio nella sua villa dopo che l’impianto fotovoltaico dell’abitazione ha preso fuoco. Pronto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno scongiurato il peggio.