Pecchia rientra dal Giappone

Fabio Pecchia non è più l'allenatore dell'Avispa Fukuoka, formazione della quale era al timone dal mese di dicembre. E' stata la stessa società nipponica ad annunciare la seprazione: il tecnico di Formia ha lasciato per 'motivi personali'.

"Vorrei dire grazie a tutti i tifosi che amano questa squadra e che ci hanno sostenuto in questi mesi e ai giocatori che hanno lavorato con me. Sono cresciuto come uomo e come professionista in questi cinque mesi con voi" ha scritto Pecchia nel messaggio di commiato divulgato dall'Avispa.

SPORTAL.IT | 03-06-2019 20:31