Pecco Bagnaia: "Sulla strada giusta"

Pecco Bagnaia nel pomeriggio di lunedì ha compiuto una long run necessaria per acquisire più confidenza possibile con la moto e più dati da analizzare in configurazione gara. Una giornata positiva che evidenzia il buon lavoro svolto durante queste tre intense giornate, chiude in undicesima posizione con un tempo di 1’54.326 (+ 468 dal leader) compiendo 55 giri .

“E’ stato un test dove siamo migliorati molto soprattutto sul passo gara, mi dispiace un po’ per il time attack che poteva essere migliore senza traffico – ha sottolineato dal Qatar il piemontese del Team Pramac -. La cosa più importante era comunque la simulazione di gara e sono contento di come l’abbiamo affrontata. Sicuramente possiamo migliorare, ma dopo questo test ho le idee più chiare su come affrontare la gara e ho una maggiore confidenza nella moto quindi penso di essere sulla giusta strada”.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 22:58