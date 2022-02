Pechino 2022, Brignone non tradisce: è argento nel gigante

07-02-2022 09:05

Seconda medaglia olimpica della carriera per Federica Brignone . A Pechino la vincitrice della Coppa del Mondo 2020 è salita sul podio dello slalom gigante , conquistando un secondo posto che migliora il bronzo di quattro anni fa a PyeongChang nella medesima specialità.

Pechino 2022, Federica Brignone è argento nel gigante

Quella della campionessa milanese è la quarta medaglia per l’Italia a Pechino 2022 , dopo i due argenti conquistati nella prima giornata di gare da Francesca Lollobrigida nello speed skating e dalla staffetta mista dello short track con Arianna Fontana , Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli e dopo il bronzo di Dominik Fischnaller nello slittino.

La medaglia d’oro del gigante femminile è andata alla svedese Sara Hector , già dominatrice della specialità in stagione in Coppa del mondo con tre successi. Brignone è stata protagonista di una discesa pulita, pur non dando mai l’impressione di potersi inserire nella lotta per il primo posto di fronte alla perfezione della svedese.

Pechino 2022, gigante femminile: Sara Hector è imprendibile

Dopo aver chiuso la prima manche al terzo posto, a 42 centesimi da Sara Hector e a 12 dall’austriac Katharina Truppe, Federica è stata bravissima a non farsi condizionare dai tempi lunghi della seconda manche, fermata per due volte a causa delle brutte cadute rimediate da Tessa Worley e Nina O’Brien.

Una volta ottenuta la certezza della medaglia grazie ad una discesa quasi perfetta e al primo posto temporaneo con 43 centesimi di vantaggio su Lara Gut-Behrami , a Brignone e agli appassionati italiani non è restato che aspettare le discese di Truppe e di Hector. L’austriaca non ha retto le tensioni chiudendo solo al terzo posto e perdendo il podio dopo il capolavoro di Hector, campionessa olimpica con 28 centesimi su Brignone.

Male Elena Curtoni, solo 20ª, malissimo Marta Bassino , uscita di scena dopo poche porte nella prima manche, fuori dalle dieci Petra Vlhova.

Pechino 2022, Brignone ora sogna in discesa e Super G

L’Olimpiade di Brignone però non finisce qui, visto che la figlia di Maria Rosa Quario sarà in gara anche nel Super G dell’11 febbraio e nella discesa del 15 con il chiaro obiettivo di rimpinguare il proprio bottino olimpico e provare ad eguagliare Deborah Compagnoni , l’unica italiana della storia in grado di andare sul podio ai Giochi in due discipline differenti, gigante e slalom.

Sale intanto a 13 il numero delle medaglie femminili italiane nella storia dello sci alpino ai Giochi: Brignone a quota due si lancia all’inseguimento della stessa Compagnoni e di Isolde Kostner con tre. Aspettando Sofia Goggia …

OMNISPORT