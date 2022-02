Pechino 2022: Chloe Kim fa il bis d'oro di Pyeongchang nell'halfpipe dello snowboard

10-02-2022 11:35

Con una prima run da 94,00 punti la 21enne statunitense Chloe Kim, nata a Long Beach e di origini sudcroeane, ha confermato il suo dominio incontrastato nell’halfpipe femminile dello snowboard vincendo l’oro a Pechino 2022 e ripetendo il trionfo di Pyeongchang 2018, al quale erano seguiti per lei anche due titoli iridati nel 2019 e nel 2021. Argento con 90,25 punti nella seconda run per la spagnola Queralt Castellet, seconda medaglia femminile per il paese iberico ai Giochi invernali dopo il bronzo della compianta Blanca Fernandez Ochoa nello slalom di Albertville 1992. Bronzo con 88,25 punti anch’essa nella seconda run per la giapponese Sena Tomita.

