Pechino 2022, Costantini: "Non mi aspettavo tutto questo supporto"

11-02-2022 17:00

Stefania Costantini, protagonista della storica medaglia nel curling misto con Amos Mosaner a Pechino 2022, è atterrata oggi in Italia a Malpensa.

Intercettata al suo arrivo ha parlato, come riporta Ans,a di quanto successo in Cina: “Non mi aspettavo tutto questo supporto ed è stato meraviglioso. Già vivere l’Olimpiade è un sogno, vedere l’Italia intera che ti supporta è pazzesco. Penso sia una cosa importante per il curling italiano, spero che il nostro movimento possa crescere sempre di più e quindi ridurre al minimo gli allenamenti in 1 o 2 e farli arrivare a essere sempre più numerosi“, le sue parole dopo essere atterrata a Malpensa con una storica medaglia d’oro al collo”

OMNISPORT