Pechino 2022, Fontana: Con altra squalifica avremmo fatto una rivolta

13-02-2022 14:21

Ecco le parole di Arianna Fontana e Martina Valcepina al termine della finale B della staffetta femminile dei Giochi di Pechino 2022 vinta dall’Italia, classificatasi quindi al quinto posto dopo che le azzurre hanno combattuto senza esclusione di colpi in particolar modo con gli Stati Uniti.

“Se ci squalificavano un’altra volta avremmo fatto una rivolta – dice Arianna ai microfoni di Rai Sport -. Nel momento clou con la statunitense, io stavo già frenando quando ho visto lei che chiudeva. Più di cosi non potevo fare e, se ci davano una squalifica, davvero non ci sarebbe stata e non ci sarebbe voluta. Per fortuna oggi la ragione è andata a noi e abbiamo vinto la nostra finale B”.

“Siamo molto contente di quanto fatto. Il nostro obiettivo era partire davanti e gestire la gara – aggiunge Martina -. In qualche modo siamo quasi sempre state davanti, con le americane che provavano in tutti i modi a darci un po’ di fastidio. Abbiamo dato il massimo per cui siamo contente comunque”.

OMNISPORT