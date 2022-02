Pechino 2022, il bilancio di Flavio Roda: "Aspettavo qualcosa in più"

19-02-2022 09:07

Manca ormai poco al termine dell’Olimpiade invernale di Pechino 2022. Il Presidente Flavio Rosa ha così parlato e fatto un bilancio dell’esperienza azzurra e delle medaglie portate a casa.

Il bilancio nel complesso positivo ma c’è delusione per alcuni piazzamenti mancati.

“Da subito avevo detto che avremmo potuto raggiungere la doppia cifra, però il risultato dell’Olimpiade è comunque positivo. Il settore maschile è quello più penalizzato perché è già la seconda Olimpiade che non riesce a portare medaglie. Mi aspettavo che qualche risultato in più arrivasse, perché gli atleti da medaglia li avevamo: Paris, Innerhofer, De Aliprandini, lo slalom. Così è andata, e spiace non aver portato risultato”.

Stesso commento anche sul biathlon: “Bisogna dire che hanno gareggiato in condizioni veramente al limite, sappiamo che Dorothea soffre questo genere di situazioni, e comunque ha vinto una bella medaglia. Complessivamente però qualcosa in più me l’aspettavo. Dobbiamo poi ricordare i problemi che ha avuto lo slittino. É arrivata la medaglia di Dominik Fischnaller, ma poi è arrivata la positività al Covid, che ci ha tolto il miglior atleta per la gara a squadre”.

Infine spiega: “Le medaglie sono cresciute rispetto alla passata Olimpiade, sono in crescita da due Olimpiadi. E’ mancato l’oro, che dà un valore aggiunto. Sono comunque nove medaglie, che sono un risultato positivo, per certi versi sono anche soddisfatto, personalmente mi aspettavo qualcosa in più”.

