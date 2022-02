Pechino 2022, Johannes Strolz oro in combinata: eguagliato papà Hubert

10-02-2022 09:19

Parla austriaco la combinata maschile di Pechino 2022. L’oro è infatti andato a l’austriaco Johannes Strolz, protagonista di un’eccezionale rimonta nello slalom dopo il quarto posto della discesa.

Beffato il grande favorito, il norvegese Aleksander Kilde, primo dopo la libera, che fallisce così un altro assalto all’oro dopo il bronzo del Super G. Medaglia di bronzo al canadese James Crawford.

Sottotono l’unico italiano in gara, Christof Innerhofer, settimo in discesa e 10° dopo lo slalom.

Strolz corona così un mese d’oro che lo ha visto strappare la convocazione per Pechino grazie alla prima vittoria in carriera in Coppa del mondo il 9 gennaio nello slalom di Adelboden.

Johannes Strolz è il figlio di Hubert, storico rivale di Alberto Tomba e a propria volta oro nella combinata e argento nel gigante a Calgary 1988.

