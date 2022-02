Pechino 2022, il marito di Arianna Fontana si fa sentire: "Mai chiesto di fare il CT"

19-02-2022 17:46

Sono stati dei Giochi Olimpici per Arianna Fontana, vincitrice di ben tre medaglie a Pechino 2022 ma protagonista di una lotta davvero dura con la Federazione italiana. La Fontana si è lamentata di non essere stata messa nelle condizioni giuste per prepararsi al meglio, di non riconoscere il marito-allenatore a livello federale ed inoltre ha accusato anche la squadra maschile di Short Track di averla fatta cadere volontariamente nel corso di un allenamento.

A tutto ciò ha riposto il Presidente federale Gios, sottolineando come la Federazione avesse accolto tutte le richieste della Fontana tranne quella di investire il marito-allenatore Anthony Lobello col ruolo di CT dell’intera squadra. A tutto questo marasma mancava solamente la voce dello stesso Lobello, che finalmente è arrivata:

“Mai chiesto di diventare ct. Credo che le relazioni possano andare in direzioni differenti e c’è sempre un modo per risolvere i problemi. Non importa cosa tu possa pensare di un’altra persona ma a volte devi lavorare insieme per un obiettivo. Disponibile a incontrarlo? Certo, assolutamente, ma bisogna avere la volontà di risolvere il problema”.

Nel frattempo il presidente del CONI Malagò sta cercando di fare da paciere, volendo convincere la Fontana a proseguire fino a Milano-Cortina.

