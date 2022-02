Pechino 2022: oro a Nils van der Poel sui 5000 metri dello speed skating

06-02-2022 11:32

Con una rimonta clamorosa nell’ultimo chilometro lo svedese di origini olandesi e primatista del mondo della distanza Nils van der Poel ha vinto i 5000 metri, prima gara del pattinaggio di velocità maschile ai Giochi di Pechino 2022, beffando all’ultimo giro l’olandese Patrick Roest, che ha mancato l’oro per un netto calo negli ultimi 400 metri e che si deve accontentare dell’argento.

47 i centesimi di vantaggio per van der Poel che ha stabilito anche il nuovo record olimpico in 6’08”84, il bronzo va al norvegese Hallgeir Engebraaten, staccato di 1”04. Tre gli azzurri al via: ottavo Davide Ghiotto appena davanti alla leggenda olandese Sven Kramer, vincitore degli ultimi tre ori olimpici su questa distanza, quindicesimo Michele Malfatti, ventesimo e ultimo Andrea Giovannini.

OMNISPORT