Pechino 2022, sci alpino, Mikaela Shiffrin: “In combinata ho una possibilità"

15-02-2022 09:08

Corinne Suter si è laureata Campionessa Olimpica di discesa precedendo all’arrivo le azzurre Sofia Goggia e Nadia Delago. La gara di questa notte ha fornito anche indicazioni importanti in vista della combinata alpina, calendarizzata giovedì 17 febbraio. Da una parte sono arrivate indicazioni abbastanza positive per la canadese Marie-Michele Gagnon, mentre è apparsa poco in palla Mikaela Shiffrin.

L’americana infatti è soltanto diciottesima a +2”49 dalla vetta. Quella odierna è stata la prima libera olimpica di sempre per la statunitense, che dà continuità al trend negativo nella rassegna a cinque cerchi: l’evento di dopodomani costituisce l’ultima occasione per ribaltare una trasferta oltremodo deludente.

“Mi sono trovata abbastanza bene. È un po’ difficile in discesa, perché sento la velocità, sento che alcune sezioni sono davvero molto buone e aggressive ma a volte mi irrigidisco sulle lamine e percepisco che non sto facendo abbastanza: è difficile per me trovare l’equilibrio perfetto”. Queste le parole e le sensazioni della stunitense che non lesina complimenti alle rivali: “Davvero incredibile vedere tutte queste donne sciare, specialmente le migliori, sono impressionanti. Sento che negli ultimi due giorni ho imparato molto, tutto sommato ho rielaborato bene a elaborare tutti i passaggi, vorrei affinare un po’ la sezione superiore… In combinata – conclude – penso di avere una chance, questo è davvero positivo”.

