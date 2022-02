Pechino 2022, delusione Moioli: la frustrazione della campionessa

09-02-2022 09:59

Nulla da fare per Michela Moioli, che vede sfumare il sogno di una medaglia olimpica. Proprio per lei, campionessa in carica, l’esperienza ai Giochi si conclude così con l’uscita di scena nelle semifinali dello snowboardcross, dopo aver dominato in scioltezza qualificazioni, ottavi e quarti.

Snowboardcross, delusione Moioli: Pechino 2022 finisce così

I presupposti erano assolutamente incoraggianti, invece qualcosa è saltato e al Genting Park di Zhangjiakou è sceso il sipario (metaforicamente) sulle Olimpiadi di Michela che ha lasciato spazio e podio alla statunitense Jacobellis e alla francese Trespeuch, che l’hanno preceduta sul traguardo.

Pechino 2022, per la Moioli frustrazione e rimpianto

La portabandiera azzurra, che aveva vissuto un grande dolore durante la prima ondata della pandemia e ne era diventata un simbolo come la sua Bergamo, aveva preparato al meglio i suoi Giochi. Inevitabile la rabbia, la frustrazione dopo questa uscita:

“Ho sbagliato in semifinale e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata. Doveva andare così. Ho un po’ male a una caviglia, ma sono scesa con le mie gambe quindi adesso devo recuperare e vado a leccarmi le ferite. In semifinale son partita bene, ho pagato un errore dove poi mi hanno superato”.

La Moioli si è resa conto immediatamente del suo errore: il gesto, a fine gara, è stato eloquente. Le foto la mostrano mentre si getta a terra e si dispera, quasi in lacrime, consapevole che quell’errata valutazione le è costata cara. Carissima.

Il podio dello snowboardcross

Per la portabandiera tricolore l’esperienza si è conclusa così, che si è dovuta accontentare della Finale B, durante la quale è caduta e non ha tagliato il traguardo. Nella Finale A, la Jacobellis si è rivestita d’oro precedendo proprio la Trespeuch, il bronzo è finito alla canadese Odine.

VIRGILIO SPORT