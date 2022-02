09-02-2022 08:54

Enorme delusione per la Moioli. Indicata come una delle favorite assolute nella gara di snowboardcross, la campione uscente è stata eliminata in semifinale (terza al traguardo).

Poi, nella small final, è arrivata anche una caduta (per fortuna senza conseguenze gravi) per la stessa Moioli. La medaglia d’oro è stata vinta dalla 35enne americana Jacobellis.

OMNISPORT