Olimpiadi Pechino, fondo: Pellegrino si conferma, argento nella sprint

08-02-2022 13:34

Arriva la sesta medaglia ai Giochi Olimpici di Pechino per l’Italia che, grazie a Federico Pellegrino, ha conquistato uno splendido argento nella sprint maschile di sci di fondo.

L’azzurro, bravo a presidiare sempre le posizioni di testa in finale, si è arreso solo al numero uno del movimento Johannes Klaebo, oro davanti al nativo di Aosta e al russo Alexander Terentev (bronzo).

Pellegrino, un percorso perfetto fino alla finale

Prima di approdare in finale, il fondista classe 1990 ha convinto e fatto percorso netto sia nei quarti di finale che in semifinale.

In entrambi i casi, infatti, Pellegrino ha vinto la propria batteria lasciando chiaramente intendere di essere in giornata e potersi giocare qualcosa di importante a livello di medaglie, un obiettivo questo poi centrato in finale chiudendo dietro al fortissimo Johannes Klaebo.

Fondo, miniera di medaglie

Pellegrino così ha regalato la sesta medaglia alla spedizione azzurra a questi Giochi invernali, un risultato che arrotonda il bottino del fondo alle Olimpiadi.

Con quella di “Chicco”, infatti, sono 36 le medaglie complessive ottenute dal settore nella storia della rassegna a cinque cerchi. Di queste, 20 poi sono state conquistate dagli uomini, cifra tonda a cui il portacolori delle Fiamme Oro nelle ultime due edizioni ha avuto il merito di contribuire in maniera sostanziale.

Pellegrino, riferimento assoluto del fondo

A livello personale dunque, tra Mondiali e Olimpiadi, Pellegrino sale a quota 7 medaglie, un numero che certifica come in età contemporanea il nativo di Aosta sia l’assoluto punto di riferimento del settore a livello azzurro.

Con l’argento odierno poi “Chicco” zittisce definitivamente le critiche ricevute per aver deciso a inizio anno di andarsi allenare, assieme a De Fabiani, con la nazionale russa, una scelta che alla fine ha pagato dividendi importanti permettendo all’Italia di esultare per un altro importante riconoscimento ai Giochi.

