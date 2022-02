Pechino 2022: super nevicata su Yanqing, Sofia Goggia al palo

13-02-2022 08:16

Un imprevisto che proprio non ci voleva. A causa dell’abbondante nevicata che si è abbattuta su Yanqing, la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile è stata annullata. Un problema per Sofia Goggia.

Pechino 2022, niente test per Sofia Goggia

Sofia Goggia sta bruciando le tappe. Giorno dopo giorno, l’azzurra, reduce da un brutto infortunio, sta ritrovando la miglior condizione fisica. In ottica gara (martedì notte), si sta allenando duramente. Oggi sperava di avere nuove risposte dalla pista ma, purtroppo, la forte nevicata che si è abbattuta sulla località di Yanqing ha costretto gli organizzatori ad annullare la seconda prova cronometrata della discesa libera. Una disdetta per l’azzurra che era pronto a rimettersi nuovamente in gioco per migliorare ulteriormente il feeling con la pista.

Pechino 2022, l’ironia di Sofia Goggia

Gli organizzatori si sono presi tutto il tempo necessario prima di decidere di annullare definitivamente il test. Sofia Goggia, dopo aver sperato di poter comunque scendere in pista, ha alzato bandiera bianca. Troppo avverse le condizioni climatiche per rischiare. L’incolumità degli atleti è sempre al primo posto e, quindi, gli organizzatori hanno preferito annullare la prova. “Media centimetri di neve all’anno: cinque. Oggi… 12. Solo quando ci sono le Olimpiadi!”, il commento social, decisamente ironico ma anche con un pizzico di nervosismo, della stessa azzurra.

Pechino, nessun rinvio per la prova

Inizialmente gli organizzatori avevano deciso di recuperare la prova cronometrata. L’idea era quella di far disputare due test nella giornata di lunedì, prima dello svolgimento della gara ufficiale, in programma martedì. Poi, invece, si è deciso per non far recuperare il test. Sofia Goggia, dopo aver brillato nella prima prova di discesa, avrà ancora un solo test ufficiale prima dell’appuntamento clou della sua Olimpiade. Intanto arriva anche un comunicato ufficiale FISI: “Per lunedì 14 la giuria ha confermato un solo allenamento (inizialmente si ventilava l’ipotesi di un doppio allenamento), quindi la discesa olimpica di martedì 15 febbraio. Alla luce degli ultimi cambiamenti, lo staff tecnico ha deciso di non effettuare selezione per il quartetto che parteciperà alla gara, che sarà deciso per scelta tecnica“.

OMNISPORT