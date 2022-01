Pechino 2022, torna l'incubo Covid-19: annullata la vendita dei biglietti

17-01-2022 15:23

A meno di tre settimane dal via dei Giochi di Pechino 2022, torna alta in Cina l’allerta legata alla pandemia di Coronavirus, al punto da costringere il Comitato Organizzatore a una nuova, significativa stretta sul piano della sicurezza pubblica.

Pechino 2022, nuova stretta anti Coronavirus: annullata la vendita dei biglietti

Attraverso un comunicato, infatti, è stato reso noto l’annullamento del piano di vendita dei biglietti al grande pubblico per la XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali, che si terranno dal 4 al 20 febbraio, così come per la tredicesima edizione delle Paralimpiadi invernali, in programma a Pechino tra il 4 e il 13 marzo.

Pechino 2022 come Tokyo 2020: verso un’altra edizione “blindata” dei Giochi

La possibilità di seguire le gare e le prove delle stesse sarà quindi limitata ad un ristretto numero di invitati.

Questo il comunicato ufficiale del Comitato Organizzatore:

“Al fine di proteggere la salute e la sicurezza del personale e degli spettatori legati alle Olimpiadi, è stato deciso di adeguare il piano precedente sulla vendita dei biglietti al pubblico e della organizzazione degli spettatori in loco”.

In sostanza Pechino 2022 sarà pertanto quasi un’edizione a porte chiuse, sulla falsariga di quanto accaduto agli ultimi giochi estivi di Tokyo 2020, quando gli spalti dello stadio Olimpico e delle sedi delle gare dei vari sport sono rimasti di fatto deserti eccetto che per la presenza dei componenti degli staff degli atleti, della stampa specializzata e di un ristretto numero di invitati, al fine di evitare assembramenti che avrebbero potuto far aumentare il numero di contagi.

All’interno del paese c’è comunque ottimismo circa la riuscita dei Giochi. Il leader cinese Xi Jinping, intervenuto al ‘World Economic Forum 2022’ e citato dall’agenzia Xinhua, si è detto fiducioso che la Cina presenterà “al mondo Giochi olimpici e paralimpici lineari, sicuri e splendidi”.

“Uniamoci con piena fiducia e lavoriamo insieme per un futuro condiviso” ha aggiunto Jinping.

Pechino 2022, allarme Omicron sulla corrispondenza dall’estero

La decisione segue la serie di misure preventive assunte dal Comitato Olimpico Internazionale nel settembre 2021 contro la diffusione del virus ai Giochi di Pechino, tra le quali il divieto di assistere alle gare a tutti gli spettatori stranieri, ad eccezione dei residenti in Cina che soddisfano i requisiti richiesti, e di ridurre al 50% la capienza degli impianti.

In Cina, intanto, cresce parallelamente l’allarme legato alla corrispondenza in arrivo dall’estero. Le Poste cinesi hanno infatti ordinato la sanificazione di tutta la corrispondenza in arrivo dall’estero, dopo che il primo caso di Omicron riscontrato a Pechino è stato ricondotto al contatto con una corrispondenza proveniente dal Canada sulla quale è stata riscontrata la presenza della variante del virus.

Le Poste cinesi chiedono che l’imballaggio esterno sia “completamente coperto e disinfettato il più presto possibile”, con lo scopo di “impedire rigorosamente che le epidemie all’estero vengano importate attraverso i canali di consegna”.

