Pechino 2022: una grande Lollobrigida non basta per la medaglia sui 5000

10-02-2022 14:33

Nei 5000 metri del pattinaggio di velocità su pista lunga dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 Francesca Lollobrigida fa una grandissima gara ma non sufficiente per arrivare in zona medaglia. La 31enne di Frascati sbriciola il record italiano di 13 secondi, 6’51”76 contro 7’04”95 ma deve accontentarsi del quarto posto a poco più di un secondo e mezzo dalla zona podio.

Trionfa l’olandese Irene Schouten, che vince il suo secondo oro di questi Giochi dopo quello dei 3000 e col tempo di 6’43”51 stabilisce il nuovo record olimpico battendo il 6’46”91 della tedesca Claudia Pechstein, che allora era anche record mondiale, pattinato 20 anni fa a Salt Lake City.

L’argento va alla canadese bronzo sui 3000 Isabelle Weidemann in 6’48”18, il bronzo, in 6’50”09, all’ex regina della distanza, la ceca Martina Sablikova, oro nel 2010 e nel 2014 e argento nel 2018. Per Francesca, argento sui 3000 e che ha eguagliato il quarto posto di Elena Belci sulla distanza a Lillehammer 1994, ci sarà ora la sua gara preferita, la mass start del 19 febbraio, ma anche in quella la principale favorita sarà Schouten, che punterà al tris di ori.

OMNISPORT