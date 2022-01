Pechino 2022, Wierer: "Se non vinco? Non sarò scarsa né brutta..."

26-01-2022 15:57

“Se andrà bene sarò felicissima. Non andrà come sperato? Non fa niente: non sarò un’atleta scarsa se non andrò a medaglia. E nemmeno una brutta persona”. Così Dorothea Wierer, due volte vincitrice della Coppa del Mondo femminile di biathlon, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport a pochi giorni dal via dei Giochi invernali di Pechino 2022.

Riguardo all’emergenza pandemia la 31enne altoatesina di Anterselva continua così: “Vivi un po’ con la paura perché non sai più come muoverti, in teoria dovresti sempre chiuderti in casa, non uscire e non vedere nessuno. Ieri ho fatto il primo dei due tamponi per la Cina, poi, prima della partenza di sabato, ne farò un altro”.

OMNISPORT