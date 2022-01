Biathlon, vittoria in rimonta per Dorothea Wierer ad Anterselva

23-01-2022 16:33

Immensa Dorothea Wierer, che sulle nevi di casa sua a Anterselva torna alla vittoria dopo 14 mesi. Non vinceva dal 28 novembre 2020, individuale di Kontiolahti, prima gara di quella stagione. Inoltre, non trionfava in una mass dal 2019 a Oestersund, dove vinse l’oro.

L’azzurra chiude in rimonta, dopo una gara in crescendo ed estremamente regolare, l’ultima prova prima dell’inizio dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Secondo posto per la Alimbekava, che chiude alle spalle della Wierer con un ritardo di 3.7, terza piazza per la Chevalier che arriva a 11.6. Dorothea Wierer, dopo una rimonta stupenda, supera tutte nel finale di gara e sul traguardo arriva completamente da sola, permettendosi anche di rallentare.

Arriva invece ultima, e conferma tutte le difficoltà di questo ultimo periodo, Lisa Vittozzi, con nove errori in totale e un ritardo che alla fine sarà di oltre 4 minuti.

Ricordiamo che il prossimo weekend il biathlon non gareggerà: le squadre sono tutte in partenza per Pechino, con una serie di controlli medici e tamponi da espletare.

