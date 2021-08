Pedro rimane nella Capitale: è a un passo dalla Lazio

Da una sponda all’altra del Tevere. Sarà questo, a meno di ribaltoni, il destino di Pedro . Arrivato un anno fa dal Chelsea, l’esterno d’attacco spagnolo classe 1987 è fuori dal progetto tecnico della nuova Roma targata José Mourinho e sta per cambiare maglia. E si tratta di un’operazione di mercato clamorosa, perché il suo futuro si chiama Lazio.

In biancoceleste, Pedro potrebbe ritrovare quel Maurizio Sarri che lo ha allenato proprio a Stamford Bridge, nei ‘Blues’, e con cui ha alzato al cielo l’Europa League. L’idea di lavorare di nuovo con lui ha stuzzicato la fantasia dello spagnolo. Nella stagione sono la guida del tecnico toscano, il classe 1987 ha totalizzato 13 goal e 5 assist in 52 presenze. Lo spagnolo ha già detto sì al possibile trasferimento in biancoceleste e l’affare è vicino alla fumata bianca.

Arrivato nella Capitale dopo cinque stagioni al Chelsea, Pedro ha realizzato 6 reti e 7 assist in 40 presenze nella sua prima stagione con la maglia della Roma, di cui 30 da titolare. Ma dopo un avvio da protagonista, lo spagnolo è scalato nelle gerarchie di Fonseca, finendo in panchina.

Ora una nuova opportunità per rilanciarsi alla corte di Sarri. I due si conoscono bene e stanno per ritrovarsi all’ombra del Colosseo. Un colpo di mercato prestigioso che la dirigenza biancoceleste regala al proprio allenatore, in attesa di capire se, alla pari degli altri nuovi arrivati, Pedro sarà iscritto in tempo per l’esordio di campionato a Empoli.

OMNISPORT | 18-08-2021 23:33