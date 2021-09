Pelè ricoverato in ospedale: "Operato al colon"

Preoccupazione per le condizioni di salute di Pelé. La leggenda brasiliana è stata operata sabato per un tumore al colon, l’annuncio è arrivato dallo stesso ex verdeoro: “Amici miei, grazie mille per i messaggi di affetto. Ringrazio Dio perché adesso mi sento bene, ma soprattuto perché ha consentito al dottore Fabio e il dott. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato sottoposto a un intervento chirurgico di lesioni sospette al colon destro. Il tumore è stato identificato durante gli esami di cui ho parlato la settimana scorsa. Fortunatamente sono abituato a festeggiare grandi vittorie accanto a voi. Affronterò questa partita con un sorriso sul viso, tanto ottimismo e gioia per vivere circondato dall’amore dei miei amici e parenti”.

Pelé, ricoverato da sei giorni all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, precedentemente aveva smentito di essere svenuto: “Ragazzi, non sono svenuto e sono in ottima salute. Ho fatto gli esami di routine, che prima non avevo potuto fare a causa della pandemia. Avvisate soltanto che domenica prossima non potrò giocare”. Ora l’annuncio che gela i fan.

OMNISPORT | 06-09-2021 19:29