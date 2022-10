Pellegri: "Mi tappo le orecchie e vado avanti"

23-10-2022 15:56

L’attaccante del Torino Pietro Pellegri ha parlato a Sky dopo il gol vittoria segnato all’Udinese: “Sono tre punti importanti perchè arrivavamo da risultati negativi. Poi a livello personale è una grande soddisfazione perché ho sofferto tanto con gli infortuni. Secondo me vale tanto questa vittoria”.

Pellegri è stato criticato nell’ultimo periodo: “Fa parte del nostro lavoro, è normale sentire critiche. Noi ci tappiamo le orecchie e andiamo avanti. Mio padre è contento. Lui mi è sempre stato vicino, è una grande soddisfazione per me e per lui. Siamo tutti importanti perché siamo una squadra. Le qualità dei singoli a volte possono risolvere la partita, ma ciò che conta è la squadra”