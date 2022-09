Pellegrini: "Carriera? Non potevo fare meglio, il mio record tanta roba"

23-09-2022 22:00

Al Festival di Trento, Federica Pellegrini ha ricordato così la sua ultima vasca alle Olimpiadi: “A Tokyo sorridevo mentre nuotavo, ho capito fosse l’ultimo atto mentre giravo nel villaggio olimpico, non potevo fare niente in più di quello che ho fatto. Quella è stata l’Olimpiade che mi sono goduta di più”. Poi la rivelazione: “Per un attimo ho pensato di chiudere agli Europei a Roma, ma non ce la facevo. Altri otto mesi di professionismo assoluto non era pensabile, sono contenta di essermi goduta questa nazionale dagli spalti”.

La Pellegrini è una leggenda del nuoto e il suo record dei 200 stile libero ancora resiste: “Il mio record del mondo dura da 13 anni, è tanta roba. Faccio sempre il tifo per la linea rossa ma sono anche pronta a lasciarlo andare e per me lo batterà lei Titmus, perché sta andando molto forte”.

La Pellegrini ha voluto poi dedicare belle parole ai genitori e al mondo televisivo che l’ha resa più forte: “Dietro la vita di un grande sportivo, c’è tanto della mia famiglia, sono la mia forza. Ho preso una medaglia alle Olimpiadi a 16 anni, entri in un mondo che non ti appartiene, per me loro sono sempre stati il mio porto sicuro. A 16 anni non ero per niente diplomatica, schietta, sincera, a me piaceva essere così, ma col tempo ho smussato gli angoli, capisci che dall’altra parte non c’è nessuno che possa farti male, e pian piano ti apri. Italia’s got talent è stata la mia svolta in questo senso, la gente prima mi vedeva solo felice se vincevo, incazzosa se perdevo, quel programma mi ha dato ancora più energia per proseguire la mia carriera”.

Adesso la vita della Pellegrini è ovviamente cambiata: “Oggi ho finalmente scoperto cos’è il weekend lungo, la gestione del tempo è completamente diversa, per certi versi più complicata, ma anche quando ero nel pieno della mia carriera ho sempre trovato il tempo per la mia famiglia”.