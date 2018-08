Pellegrini: 'Da Magnini nemmeno gli auguri'

Federica Pellegrini ha appena festeggiato il suo 30esimo compleanno con amici e parenti. Dall’ex fidanzato Filippo Magnini non sono arrivati nemmeno gli auguri. E’ la stessa nuotatrice a raccontarlo a “Chi”, in edicola da mercoledì 29 agosto.

“Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. – ha dichiarato Federica al settimanale -. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perchè l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti. Dopo Filippo ho scelto di essere low profile, ho avuto un’altra breve storia, ma vivo sempre nel dubbio che dall’altra parte ci sia una persona che non ama solo Federica ma il ‘personaggio'”.

L’olimpionica di Spinea sta vivendo questa fase della sua vita da single dopo la storia che dal 2011 al 2017 l’ha legata a Magnini. L’ex campione – 36 anni – ha invece trovato il nuovo amore nell’ex velina Giorgia Palmas: i due, come annunciato all’inizio dell’estate, convoleranno presto a nozze in Sardegna.

Per Federica il futuro è incerto non soltanto nella sfera personale ma anche in quella professionale. “Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto – ha affermato la Pellegrini – il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l’autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita”.

L’unica certezza, per la campionessa veneta, è il desiderio di proseguire una vita speciale: “Se dovessi smettere davvero con il nuoto – ha concluso la campionessa veneta – vorrei che i prossimi trent’anni fossero come i primi. La parola ‘mamma’? Oggi sì… potrebbe anche dirmi qualcosa. Vedremo…”.

