Pep Guardiola esalta il proprio modello

Alla fine Marcelo Bielsa ce l’ha fatta. Allenatore del Leeds dal 2018, il Loco ha riportato lo storico club inglese in Premier League grazie alla vittoria della Championship. Uno dei grandi team britannici potrà tornare nella massima serie, con il tecnico argentino come capo manager.

Ha parlato di Bielsa alla vigilia della gara contro il Watford, quella che concluderà le trasferte di Premier League per il Manchester City, Pep Guardiola , grande ammiratore dell’ex Marsiglia, finalmente pronto ad essere protagonista anche nel campionato più ammirato del mondo.

Guardiola non ha certo usato giri di parole per complimentarsi con Bielsa: “Non sono mai stato un suo giocatore, ma conosco quello che dicono di lui cento milioni di giocatori che erano con lui. Li ha ispirati”.

Il tecnico catalano è un vero fan di Bielsa: “È unico nel mondo del calcio a causa del modo speciale in cui gioca. È un manager autentico, nessun altro gioca così. È una persona incredibile e speciale. È una mia opinione personale, ma sarà incredibile per il calcio inglese averlo in Premier League la prossima stagione”.

Bielsa ha vinto pochi trofei in carriera, ma è comunque visto come uno dei migliori tecnici dell’ultimo ventennio:

“Vincere titoli aiuta ad avere un lavoro nella prossima annata, ma alla fine della tua vita, ciò che ricordi non sono i titoli che hai vinto, ma gli stessi ricordi che hai. E quello che il tecnico ti ha insegnato”.

Nel 2020/2021 proverà ad andare oltre la salvezza e il bel gioco: provando a guidare il Leeds verso la gloria.

OMNISPORT | 20-07-2020 20:44