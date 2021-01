Pep Guardiola pensa di continuare ad allenare ancora per molto

A BBC Sport, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato del suo futuro e del cambio di mentalità che sta avendo man mano che l’età avanza.

Queste le sue parole:

“Prima, pensavo che sarei andato presto in pensione, a 50 anni. Ora sto pensando che mi ritirerò più vecchio”. “L’esperienza ti aiuta, soprattutto nel modo in cui vivo la mia professione”.

Il tecnico spagnolo ha parlato anche dell’imprevedibilità della Premier League:

“Prima del mio arrivo chi la conosceva mi diceva che tutti potevano perdere con tutti, ma io questo non l’ho visto fino ad ora. Adesso, per la prima volta, vedo in Premier League che una squadra è in grado di perdere o vincere sette partite e poi dopo pareggiare e dopo perdere di nuovo. I risultati sono imprevedibili”.

OMNISPORT | 03-01-2021 13:20