Rientrato dal prestito all’Aston Villa, Pepe Reina sta ora per salutare definitivamente il Milan. Secondo quanto riporta Sky, il Valencia è in pressing sul portiere spagnolo, che a breve potrebbe ufficializzare il suo ritorno in Spagna.

L’ex estremo difensore del Napoli prenderà il posto di Cillessen, destinato a lasciare i Ches in questa finestra di mercato. Il numero uno olandese potrebbe tornare all’Ajax, in patria.

OMNISPORT | 20-08-2020 13:05