Per Baldi Rossi i leader sono due

Filippo Baldi Rossi, con il Resto del Carlino, si è soffermato sui punti di forza della Virtus Bologna. "Stiamo bene anche fuori dal campo: è quello che forse è mancato negli altri anni – ha detto -. La cosa sorprendente è che il nostro leader, Milos Teodosic, partecipa a questa condivisione, nonostante le sue esperienze. Anzi sembra che questo suo mettere al centro lo spogliatoio sia il frutto delle sue esperienze. Lo stesso lo so si può dire di Stefan Markovic che a livello di leadership è al pari di Teodosic".

"Non ho spiegato nulla della Virtus ai nuovi perché erano molto preparati e lo hanno dimostrato citando Ginobili e Danilovic nelle loro presentazioni. Con Teodosic e Markovic la squadra ha un’anima serba e per loro Sasha sia un grandissimo punto di riferimento e un esempio così come è una figura importantissima per noi virtussini" ha aggiunto l'ex Trento.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 11:21