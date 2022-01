Per il Psg Keylor Navas è incedibile

15-01-2022 16:01

Keylor Navas non si sposta dal Paris Saint Germain. Nonostante la presenza di Gianluigi Donnarumma, che attualmente si alterna con il portiere costaricano, il club francese non ha affatto intenzione di cedere l’estremo difensore e ha detto no ad un’offerta del Newcastle.

Secondo le indiscrezioni riportate da RMC il club inglese, potenziato dai soldi della proprietà saudita, si è fatto avanti negli scorsi giorni, senza successo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT