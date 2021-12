Perez: "Ho fatto tutto per la squadra"

12-12-2021 19:03

Sergio Perez, costretto al ritiro per un problema tecnico, è stato tra i protagonisti della gara di Abu Dhabi, facendosi notare per il suo duello con Hamilton: “Mi sono limitato a dare una mano alla squadra ed a Max, il quale, avvicinandosi, ha poi potuto mettere in atto la sua strategia. Dal canto suo, Hamilton aveva la gara sotto controllo: era dentro la finestra della Virtual o della Safety Car, e ciò avrebbe reso la sua gara più facile. Io mi trovavo con una gomma molto usurata rispetto alla sua e non c’era molto che potessi fare per cercare di trattenerlo, ma siamo riusciti a fargli perdere un paio di secondi”.

“Purtroppo abbiamo dovuto ritirarci. Senza questo imprevisto avrei potuto concludere secondo oggi, perché Lewis era su gomme vecchie ed anch’io avrei potuto farmi sotto. Alla fine, purtroppo, le cose sono andate così. È un peccato anche per quello che avremmo potuto ottenere nel mondiale costruttori, ma sono contento ed orgoglioso dei progressi fatti dalla squadra nel corso dell’anno”.

OMNISPORT