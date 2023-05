Perugia-Benevento, il gol di Kouan sotto inchiesta. Il sospetto della Procura: illecito sportivo

Già acquisite le immagini della gara, nei prossimi giorni sono attesi gli interrogatori dei protagonisti. L'esito del match non ha comunque evitato la retrocessione in C degli umbri

25-05-2023 22:10

La coda del campionato di serie B è di quelle che non ti aspetti: entra in campo la Procura federale per indagare sull’ipotesi di illecito sportivo. La gara in oggetto è quella tra Perugia-Benevento dello scorso 19 maggio. Vittoria sul campo degli umbri per 3-2 ma la lente di ingrandimento è ora puntata sul terzo gol perugino, segnato da Kouan: quello che è valso loro il successo.

Va detto, in premessa, che l’esito del match non era servito per riscrivere il destino amaro dei padroni di casa, che hanno concluso la stagione con una retrocessione in serie C inattesa e intrisa di delusione.

Il gol di Kouan sotto la lente di ingrandimento

È il 4’ di recupero del secondo tempo, partita ferma sul 2-2, poi il guizzo di Kouan regala i tre punti al Perugia. Inutili, visto che ai fini della salvezza – anzi, dell’approdo al playout – avrebbero dovuto verificarsi risultati concomitanti che non si sono incastrati.

Tradotto: il Brescia avrebbe dovuto perdere a Palermo anziché, come accaduto, pareggiare. Per la Procura – che ha già acquisito le immagini della sfida e dato il là alle indagini – la rete è meritevole di attenzione.

Immediatamente dopo il pareggio di Camillo Ciano per i sanniti, uno scivolone di Leverbe regala palla agli avversari che hanno vita fin troppo facile per riportarsi avanti, insaccando con Kouan un pallone che, a porta vuota, andava solo spinto in rete.

La Procura ipotizza l’illecito sportivo

Si tratta, allo stato attuale, della fase iniziale dell’istruttoria con tanto di valutazione – sono le indiscrezioni rilanciate dai principali organi di informazione – inerente “alle modalità di realizzazione, nei minuti di recupero, della terza rete nell’ultima giornata, con l’ipotesi di illecito sportivo”. Nei prossimi giorni sarebbe previsto l’interrogatorio dei protagonisti.

ITALIAMEDIA