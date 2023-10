Perugia, Cosmi contro Baiocco sindaco: ma il tecnico smentisce candidatura

Serse Cosmi in prima linea per la sua Perugia. Il tecnico sfida un suo ex calciatore ai tempi del Grifo: Davide Baiocco. Poi chiarisce: "Non ho intenzione di candidarmi a sindaco".

19-10-2023 16:28

In poche ore la notizia ha fatto il giro del web: Serse Cosmi, tra gli allenatori più amati d’Italia per la sua verve, si candida a sindaco di Perugia. E sfida un suo ex calciatore ai tempi del Grifo: Davide Baiocco. Dando vita, così, a una sorta d’operazione nostalgia in salsa politica tutta da gustare. Davvero il 65enne tecnico ex Udinese e Genoa scende in campo con l’obiettivo di diventare primo cittadino? Capiamo cos’è successo.

Serse Cosmi e il video per Perugia “contro” Baiocco

Tutto è nato da un video pubblicato da Cosmi per lanciare il progetto ‘Play Time Perugia’ e mandare un messaggio a Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana, che a Perugia candida a primo cittadino l’ex centrocampista Davide Baiocco (Alternativa Popolare). “Ultimamente vedo il sindaco di Terni occuparsi delle cose di Perugia, ma è giusto che ce ne occupiamo noi” ha detto il mister, per cui immediatamente si è pensato alla candidatura a sindaco tra le fila del centrosinistra.

L’impegno di Serse Cosmi per la sua Perugia

Cosmi, la cui ultima avventura in panchina – tutt’altro che brillante e culminata con un esonero dopo due mesi – risale al 2022 alla guida dei croati del Rijeka, ha voluto metterci la faccia presentando un progetto politico per Perugia che ruota attorno a cultura, gioco, divertimento, sport, creatività, scuola, libri, musica e che vede in prima linea esponenti di spicco della città umbra. ‘Play Time Perugia’ sarà ufficialmente presentato il 27 ottobre al cinema Zenith.

Cosmi si candida a sindaco di Perugia? Il mister fa chiarezza

Il derby con Baiocco, tra l’altro suo pupillo ai tempi in cui allenava il Perugia, sarà probabilmente soltanto a distanza. Sì, perché Cosmi ha chiarito che “non c’è nessuna intenzione, da parte mia, a candidarmi in nessuna lista a sindaco della città di Perugia. Invece è un mio diritto, e aggiungo anche un dovere, sostenere qualsiasi progetto che tenda a migliorare alcune problematiche della mia città, che fino a prova contraria si chiama Perugia”. Dunque, nessuna candidatura per Serse. Ma tanto impegno. L’ex centrocampista Baiocco, che vanta trascorsi anche alla Juve, è avvisato. E come lui Bandecchi, deus ex machina dell’operazione, personaggio peraltro assai noto in ambienti calcistici.