Le gravi dichiarazioni del sindaco-presidente Bandecchi su Juve e Gravina: interviene la Procura Federale, querela in arrivo

L'ANSA ha svelato la decisione della Procura Federale a carico del presidente della Ternana, eletto sindaco della città

31-05-2023 12:25

Quando meno te l’aspetti, per via dell’orario insolitamente mattiniero, ecco che viene battuta una notizia straripante per via e per attore principale, il neo sindaco di Terni Stefano Bandecchi, e i destinatari del suo messaggio.

Juventus e Gabriele Gravina, presidente della Figc, sono i protagonisti dello sfogo neanche poi così velato del presidente della Ternana, che si trova al centro di un’indagine della procura federale stando a quel che risulta all’agenzia ANSA.

Bandecchi, la procura federale apre fascicolo

Ebbene, la procura federale chiusa la vicenda riguardante la Juventus per quel che riguarda la manovra stipendi appena ieri, si trova di nuovo indaffarata ma a causa del numero uno della Ternana, Bandecchi. E per una questione delicata, indubbiamente per il peso istituzionale dell’interlocutore e del numero uno della Federazione, chiamato in causa proprio dal neo sindaco.

Fresco di elezione a primo cittadino della Terni operaia che però sarà guidata da un esponente indipendente di destra, Bandecchi non si è sottratto a commenti post sentenza e ha svelato la sua posizione rispetto a società, ovvero Juventus e il presidente della Figc.

“Hanno rubato (riferendosi alla Juve, ndr), Gravina? Cambi spacciatore”, queste le frasi incriminate su cui torneremo dopo.

L’antefatto, le frasi del presidente Gravina

Il presidente federale poco prima si era espresso con toni distensivi sul patteggiamento tra il club bianconero e la procura Figc, che ha chiuso una vicenda che rischiava di trascinarsi oltre.

“Gravina intende chiedere l’autorizzazione per adire le vie legali, a tutela della sua immagine e di quella della stessa Federazione”, riporta l’ANSA. Una anticipazione prevedibile, vista l’entità della affermazioni del patron della Ternana.

Fonte: ANSA

L’attacco alla Juventus

Stefano Bandecchi subito dopo la proclamazione

Intervenendo ai microfoni di TvPlay a poche ore dalla sentenza sul secondo filone di indagine sulla Juventus, Bandecchi aveva detto nel suo linguaggio straripante e privo di alcun filtro:

“Lo sport deve adattarsi alla giustizia regolare, se è dimostrato che hai rubato vai in galera, punto e basta. Secondo me la Juventus ha rubato? Sì, le indagini dicono questo”. E ancora, con riferimento al commento del presidente federale sul verdetto (“Ritengo sia il risultato più bello per il calcio italiano. Ci auguriamo di aver riportato serenità”), Bandecchi aveva aggiunto: “Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore. Ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua. Ha sbagliato, quello che ha detto non ha né capo né coda, forse voleva dire qualcosa di diverso. Non esiste nessuno di considerabile sopra le leggi, perché sennò – scusate – io domani vado a fare una rapina in banca e con quei soldi risolvo i miei problemi”.

L’imprevedibilità esuberante di Bandecchi

Bandecchi non è affatto nuovo a certi comportamenti e qualche mese era stato al centro di un caso per aver sputato in risposta ai propri tifosi e spiegato con delle parole alquanto colorite questo suo comportamento, in conferenza stampa.

“Non sono Gesù Cristo”, la sua replica allora.

A gennaio, invece, Bandecchi ha subito un sequestro preventivo da 20 milioni di euro, per una presunta maxi-evasione fiscale riguardante il progetto Unicusano.

VIRGILIO SPORT