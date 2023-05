Processo Juventus, bufera su Gravina: per il mondo del web deve dimettersi

Figc sotto accusa sui social dopo il patteggiamento per il filone stipendi del club bianconero

31-05-2023 09:01

Non si placano le polemiche dopo la sentenza definitiva di ieri che, dopo il patteggiamento, ha salvato la Juventus da retrocessioni o ulteriori penalizzazioni. La multa comminata al club bianconero in cambio della rinuncia a qualsiasi ricorso ha indignato tutta la metà non juventina del popolo dei tifosi e tra i maggiori colpevoli è entrato nel mirino del web il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Juventus, ecco le frasi incriminate di Gravina

I tifosi neutrali avevano iniziato a sentire puzza di bruciato già qualche giorno fa quando Gravina aveva ammesso la necessità, parlando del processo per la Juventus, di “tutelare un brand importante per il calcio italiano”. Poi ieri la ciliegina sulla torta: “Questo è il risultato più bello per il calcio italiano”, parole che per tanti sono suonate come un vero affronto.

Juventus, lo sfogo del presidente della Ternana contro Gravina

Tra i più indignati il presidente della Ternana Bandecchi, neo-sindaco della cittadina umbra, che è andato decisamente sopra le righe dicendo: “La Juventus ha rubato e Gravina deve cambiare spacciatore”

Juventus, web in rivolta contro Gravina

Fioccano le reazioni: “La FIGC ha scelto di tutelare il brand Juve e non il brand “Calcio Italiano”. La tutela del singolo a discapito dell’Intera collettività” e poi: “Gravina dopo le dichiarazioni sul caso Juventus deve dimettersi” e ancora: “Il fatto che Gravina dopo quello che ha detto ieri, oggi sia ancora Presidente della FIGC e’ semplicemente nauseante” oppure: “Io al posto del Chievo chiederei danni milionari alla FIGC”.

Il web è scatenato: “Ceferin ha il dovere di far vedere alla Figc e soprattutto a #gravina cosa sia la giustizia sportiva! Questo è un precedente allucinante che va distrutto dall’Uefa. Non è accettabile dare una multa per simili porcate…” oppure: “Il problema del calcio italiano è il MARCIO che c’è all’interno di Figc e Aia. Con questi discutibili burattini, Gravina &Co. senza spina dorsale al potere che giustizia vuoi avere?! È proprio vero in Italia la giustizia non esiste”.