Processo Juventus, al via l’udienza per il patteggiamento. E arrivano le motivazioni per il caso plusvalenze

La Juventus e la Procura della Figc hanno raggiunto un accordo di patteggiamento in merito alla cosiddetta "manovra stipendi": al via l'udienza per la sentenza al club bianconero. Arrivano anche le motivazioni per il caso plusvalenze

Sta per cominciare presso il Tribunale federale l’udienza per il patteggiamento della Juventus sulla manovra stipendi. Sale l’attesa per la sanzione che verrà comminata al club bianconero che di sicuro rinuncia a qualsiasi ricorso in sede amministrativa (c’era la possibilità di un ricorso al Tar) anche in merito alla sanzione di 10 punti comminata per il caso plusvalenze. Da parte del Tribunale sembra quasi scontato il sì alla richiesta di patteggiamento.

Caso plusvalenze, le motivazioni della penalizzazione alla Juventus

La Corte d’Appello della Figc ha pubblicato anche le motivazioni che hanno portato alla penalizzazioni di 10 punti per la Juventus nel caso plusvalenze. I punti sono stati calibrati in base alla responsabilità dei singoli dirigenti: 4 punti per il ruolo di Paratici, 3 per quello di Agnelli, 2 per Arrivabene e 1 per Cherubini. Il proscioglimento dei membri del CDA ha portato allo sconto di 5 punti rispetto al -15 precedentemente inflitto. Questo il comunicato della Corte d’appello:

Conclusivamente la sanzione della penalizzazione di 10 punti in classifica si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza.

Processo Juventus: notizie positive anche per altri 6 club

La scelta della Juventus di patteggiare e dunque interrompere il secondo filone del percorso giudiziari nato dalle indagini della Procura di Torino potrebbe essere una buona notizia anche per altri sei club coinvolti nelle cosiddette partnership sospette. Nell’indagine che ha portato al deferimento della Juventus c’è anche questo capo di imputazione. Il patteggiamento della Juventus rappresenta una buona notizia anche per altri sei club coinvolti: Bologna, Cagliari, Sampdoria, Udinese, Sassuolo e Atalanta su cui c’era una posizione di attesa da parte della procura Federale.

Patteggiamento Juve: si conclude un lungo percorso giudiziario

La scelta della Juventus e della Procura della Figc di arrivare ad un accordo di patteggiamento in merito al filone di inchiesta che riguarda la manovra stipendi mette fine ad un lungo percorso e a un lungo scontro tra le parti. La Juve rinuncia al ricorso sul caso plusvalenze e l’accordo sulla manovra stipendi cancella la possibilità di nuovi ricorsi e di un allungamenti dei tempi della giustizia sportiva. Poi toccherà alla Uefa ma il club bianconero ha scelto questa strada per riuscire a dare maggiori certezze in vista della prossima stagione.

Patteggiamento Juventus, le borse applaudono

La scelta della Juventus di arrivare al patteggiamento sulla manovra stipendi è stata accolta con molto favore dalle Borse. Dopo alcuni giorni difficili infatti il titolo in Borsa del club bianconero ha fatto registrare un aumento del 4,05% con le azioni che adesso si attestano a quota 0,303 euro.