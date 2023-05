Processo Juventus, scelta patteggiamento scatena la bufera sul web

In attesa della sentenza definitiva prevista in giornata il popolo dei social insorge

30-05-2023 09:20

Che sia un’ammissione di colpevolezza o solo una maniera per accelerare i tempi nell’interesse di tutti è argomento che passa in secondo piano: la decisione della Juventus di patteggiare sul secondo filone dell’inchiesta Prisma, relativo agli stipendi, e le indiscrezioni che parlano di maximulta o di una penalizzazione ulteriore di massimo 2-3 punti, che potrebbe consentire al club bianconero di centrare comunque la Conference League e scontare eventualmente già l’anno prossimo l’eventuale esclusione dalle coppe, se l’Uefa dovesse decidere così, sta scatenando i tifosi di tutta Italia.

Processo Juventus, lo sconcerto dei tifosi per la soluzione patteggiamento

Da ieri sera il web è inondato di commenti dei tifosi: “Patteggiare non è importante, è l’unica cosa che conta”. Cambiano i tempi, si adeguano i motti” , oppure: “Oggi è il giorno della vergogna per la squadra tanto amata. Di nuovo come nel 2006 la Juventus china il capo ed affronta un patteggiamento che non lava le colpe, non attutisce la sensazione di persecuzione, ma acuisce l’umiliazione”.

La maggioranza dei fan è incredula: “Senza il patteggiamento si parlava di serie B, come può essere 1/2 punti + multa con patteggiamento? Ci dovrebbe essere uno sconto della pena ma non la completa assenza,lo “sconto” dovrebbe essere di un terzo”.

Processo Juventus, i tifosi bianconeri preferivano il ricorso

C’è chi scrive: “Andrea Agnelli ha rovinato la Juve, ha delle colpe imperdonabili, figlie della sua arroganza e delia sua autoproclamata onnipotenza; ma le plusvalenze sono state una porcata ordinata dall’Uefa in combutta con la figc” oppure “L’accordo (patteggiamento) non serve solo alla Juve x chiudere con questa situazione ridicola e abominevole, ma anche a chi l’accusa perché sul filone stipendi non v’è certezza di come finirà dalla giustizia ordinaria, ed eventuali ricorsi, poi, sarebbero sanguinosi”.

Per molti tifosi della Juve è una mezza sconfitta: “Avrei preferito che la Societa’ entrasse in Guerra contro sto schifo, i nemici sono nemici e rimarranno tali. Lottare contro L’INGIUSTIZIA è difficile. Capisco che il patteggiamento sia il male minore” e infine: “Con il patteggiamento è la Figc e le istituzioni tutte a fare una pessima figura. “Il processo grosso sarà quello di giugno, per il falso in bilancio” dicevano. Finisce con una multa e forse 2 punti in meno. Ergo la Juventus è stata punita più per un reato che non esiste”.