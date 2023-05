Juventus nel caos: tifosi indignati per le parole di Calvo e di Allegri

Alla contestazione per l'allenatore si aggiunge quella per il Chief Football Officer bianconero

29-05-2023 11:15

Si sta chiudendo nella peggior maniera possibile la stagione per i tifosi della Juventus: zero titoli, una penalizzazione arrivata ed un’altra che potrebbe arrivare, la Champions sfumata sul campo e l’Europa appesa a un filo e alle decisioni dell’Uefa. La sconfitta di ieri col Milan è stata la ciliegina amara su una torta indigeribile e a rendere la serata un incubo per i fan si sono aggiunte le parole dell’allenatore e del Chief Football Officer.

Juventus, Allegri scatena la rabbia dei tifosi

A fine gara infatti Allegri si è lasciato scappare una frase che ha fatto infuriare i tifosi, dicendo: “Sapevo che sarebbe stato difficile vincere subito quando sono tornato alla Juventus… avessi voluto vincere sarei andato da altre parte… Oggettivamente ci hanno tolto dei punti in campo”.

Immediate le reazioni sul web: “Questa frase è la più vergognosa che abbia mai ascoltato, mai sentito un allenatore della Juventus dire sta cosa. Ranieri e Ferrara una roba del genere non si sono mai sognata di dirla” e anche: “dopo quello che ha detto ieri dopo la partita, sarebbe da esonerare subito ma prima di farlo gli straccerei il contratto in faccia” e ancora: “sono assolutamente inaccettabili, lui vuole essere esonerato non pensa minimamente a dimettersi, questo è l’uomo che e’ ritenuto un mago della panchina”.

Juventus, per Calvo la penalizzazione è acqua passata

Ancor più ingenue le parole invece di Calvo: “Riteniamo di essere stati puniti ingiustamente, riteniamo che non ci sia stata una proporzione, sappiamo tutti bene che abbiamo incominciato i vari procedimenti giudiziari accusati di violare un articolo e abbiamo concluso condannati per averne violato un altro. Per cui ci riferiamo a questo. Ormai per noi è acqua passata, ormai è definitiva”.

Juventus, i tifosi scatenati contro Calvo

Fioccano le reazioni: “Le dichiarazioni di Calvo fanno male. I tifosi hanno lottato più della società che forse ha patteggiato la Serie B per intascare i 25 milioni di paracadute in caso di retrocessione”, oppure: “Sembrerebbe che la strada intrapresa dalla Juve, sia quella del patteggiamento. Bene, Elkann può fare quello che vuole con i soldi suoi. Sicuramente non avrà mai più un centesimo dei miei. La Juve continuerò a tifarla e sostenerla, sempre e per sempre” e poi: “Dopo le parole di Calvo penso che tutto sia già scritto. Noi non facciamo ricorso. Ok, allora noi non vi mandiamo in Serie B come potremmo fare”.