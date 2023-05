Juve ancora ko, i tifosi scatenati hanno un obiettivo in particolare

Da Allegri ai giocatori, passando per la società e John Elkann: il web bianconero travolge tutti dopo la sconfitta nell'ultima partita in casa contro il Milan

La stagione della Juventus volge al termine, e nel peggiore dei modi. L’eliminazione di Siviglia, il tonfo di Empoli (con tutte le attenuanti del caso) e ora la sconfitta nell’ultima in casa contro il Milan. Senza dubbio immeritata, eppure la palla in rete l’ha sbattuta quel diavolo di Giroud, che ha trovato l’unica breccia della retroguardia juventina. Resta la trasferta di Udine, che potrebbe rivelarsi comunque inutile, ai fini di un piazzamento europeo, vista la spada di Damocle del processo stipendi di metà giugno (e della Uefa…). Ma c’è poco da fare: la Juventus dopo Siviglia ha staccato la spina.

Una buona Juve nel primo tempo, una squadra farraginosa e poco lucida nel secondo tempo: prova ne sia il fatto che Maignan non ha corso praticamente rischi. Allegri ha cercato di irrobustire il centrocampo inserendo Paredes e togliendo le controfigure di Kostic e Di Maria, ma oltre ad esercitare una certa pressione, i bianconeri non hanno impressionato. Nemmeno l’ingresso di Iling Junior ha cambiato le carte in tavola: e se non fosse stato per la parata di Szczesny su Saelemaekers, il passivo sarebbe stato più pesante.

Insomma, una “ultima” in casa da dimenticare: anche perché per molti, Allegri in primis, potrebbe essere stata davvero l’ultima con la maglia della Juventus. Di Maria, Rabiot, Cuadrado, Alex Sandro; senza dimenticare lo stesso portiere polacco e giocatori che potrebbero ricevere offerte, come Vlahovic e Chiesa. La Juventus di domani è un enorme punto interrogativo: sarà un’estate lunga e dolorosa, per i tifosi bianconeri, che però sono concordi su un punto (e non da ora). La guida tecnica va cambiata.

Michele riassume: “Dai la cosa positiva è che manca solo una giornata ed è finita questa agonia. Stagione maledetta, dentro e fuori dal campo”. E Lino usa l’ironia: “Grazie ragazzi per aver battuto tutti i peggiori record possibili quest’anno…”. Mentre Riccardo ne ha veramente per tutti: “Penso che peggio di così non si possa giocare. Grazie e complimenti alla nostra dirigenza. Elkann fai una cosa giusta nella tua vita e vendi agli sceicchi“. E Nicholas aggiunge: “con la speranza che a giugno mezza e squadra e l’allenatore siamo altrove”. Mentre Ale non si capacita: “Non ho veramente parole. Tutto di una tristezza unica”.

Anche Renato la mette sullo stesso piano: “Andate a chiedere scusa sotto la curva, tutti i giocatori e la dirigenza. Allegri è dispensato, non c’è bisogno, lui deve solo andarsene e non pretendere stipendio”. Mentre David guarda avanti: “Il prossimo anno chiedo poco se e’ possibile: voglio una dirigenza che non si tiri indietro e che mastichi calcio ed un allenatore che valorizzi i giocatori non uno che li rende delle pippe clamorose!!”. Mentre Angelo usa l’ironia: “Complimenti ragazzi. Dai che manca l’ultima!!!”. E Luca si proietta al futuro: “Ancora un match ed è finito sto campionato grazie a Dio . Adesso nuovo direttore sportivo e allenatore. C’è da ricostruire”. Angelo mette il punto: “I presidenti e i dirigenti passano, come pure i giocatori e gli allenatori. A pagare sono sempre e solo i tifosi”.