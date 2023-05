Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori20:20

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Milan, gara valida per la 37esima giornata di Serie A.20:20

Un'ultima occasione. È quella che ha la Juventus stasera, visto che, dopo la penalizzazione di dieci punti inflittale lo scorso lunedì, è obbligata a vincere oggi contro il Milan per tenere accesa la speranza di una qualificazione in Champions League. Conquistando i tre punti nella sfida dell'Allianz Stadium, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri supererebbe Roma e Atalanta, portandosi al quinto posto, a due punti di distanza dai rossoneri, prima degli ultimi 90 minuti del campionato.20:25

Il Milan, invece, ha a disposizione due risultati su tre per il match di stasera, poiché, se non perdesse contro la Juventus, la squadra di Stefano Pioli sarebbe certa di disputare la prossima edizione della Champions League con un turno d'anticipo sulla fine del campionato. I rossoneri, infatti, non possono più essere raggiunti in classifica dall'Atalanta e devono guardarsi soltanto dai bianconeri per raggiungere l'obiettivo quarto posto.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con un 3-4-3: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. A disposizione: A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Barbieri, Bonucci, Rugani, Miretti, Paredes, Sersanti, Iling-Junior, Milik.20:32

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con un 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, Tătăruşanu, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær, Adli, Pobega, Saelemaekers, Vranckx, De Ketelaere, Origi.20:33

Tre assenze pesanti per Allegri, che deve rinunciare a Vlahovic, Pogba e Fagioli, oltre all'ex De Sciglio e al lungodegente Kaio Jorge. Il tecnico bianconero opta per un assetto quasi del tutto inedito in questa stagione, schierando contemporaneamente Di Maria e Chiesa alle spalle di una punta, in questo caso Kean, che vince il ballottaggio con Milik. Nei tre di difesa spazio a Gatti, con Danilo dirottato sulla sinistra e Alex Sandro in panchina. Parte fuori anche Paredes, a cui Allegri preferisce Locatelli in coppia con Rabiot.20:37

In casa Milan, alle assenze già preventivate di Ibrahimovic, Bennacer, Dest e Bakayoko, si aggiunge anche quella di Rebic, non convocato da Pioli per scelta tecnica. L'allenatore rossonero dà ancora fiducia a Thiaw al centro della difesa, preferendolo a Kjaer e Kalulu per affiancare Tomori. A centrocampo conferma per Krunic al fianco di Tonali, mentre Messias vince il ballottaggio sulla fascia destra con Saelemaekers. Confermati, infine, Brahim Diaz, Leao e Giroud, tutti in gol nello scorso turno contro la Sampdoria.20:40

Quasi tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Maurizio Mariani darà il via al match.20:41

CALCIO D'INIZIO! Comincia Juventus-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.20:47

3' Chiesa parte sulla destra in questo avvio di partita, con Di Maria piazzato sul centrosinistra dell'attacco bianconero.20:50

5' Pressing alto della Juventus in questi primi minuti. Il Milan fatica un po' a uscire dalla sua metà campo.20:52

7' Bell'anticipo di testa di Cuadrado su Leao. Il colombiano prende il tempo al portoghese e di testa appoggia a Szczesny.20:54

9' OCCASIONE PER KRUNIC! Corner a uscire sul primo palo di Tonali per l'inserimento dell'ex Empoli, che colpisce di testa, ma non trova la porta.20:56

11' Tonali cerca di restituire il pallone a Leao per chiudere l'uno-due con il portoghese, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Szczesny.20:58

12' Messias si sposta il pallone sul sinistro e prova a farlo girare dal vertice dell'area: tiro centrale, blocca Szczesny.20:59

14' MAIGNAN PARA SU CUADRADO! Il colombiano controlla e calcia dai 20 metri. Il portiere del Milan si distende e respinge.21:01

16' Brahim Diaz imbuca per l'inserimento di Tonali che, solo nell'area juventina, controlla, si gira e calcia sul fondo. Mariani ferma comunque tutto per fuorigioco.21:04

19' Tonali resta a terra dolorante dopo uno scontro con Locatelli.21:06

21' Tutto ok per il numero 8 del Milan, che riprende il suo posto in campo.21:08