Calcio italiano rinato? Le sentenze di Cosmi su Mondiale U20 e coppe europee

L'ex tecnico perugino: "Ha maggiore importanza la finale degli 'Azzurrini' del trio di squadre negli ultimi atti continentali, significa che in Italia il talento c'è".

09-06-2023 16:01

In una lunga intervista a ‘TMW’ Serse Cosmi racconta quanto sia prezioso il cammino dell’U20, domenica in campo nella finale iridata contro l’Uruguay.

“Ha significato la presenza dell’Italia nella finale Mondiale Under 20, non quella di Roma, Fiorentina e Inter nelle finali europee” spiega l’allenatore che fece sognare Perugia “L’Italia produce ancora calciatori di talento, allora. Andare invece in finale con le squadre di Club non significa aver risolto i nostri problemi ‘strutturali’: il Napoli, che era la candidata più meritevole, è infatti uscita ai quarti di finale. Mourinho ha conquistato i tifosi e fatto da scudo alla Roma, ha saputo subito capire dove si trova e non ha avuto certo fortuna a raggiungere due finali europee; Italiano è stato mio calciatore al Genoa, il suo calcio è offensivo, ma adesso deve correggere alcuni dettagli, come fanno giocatori e dirigenti; non penso che l’Inter subirà gol all’89′”.