PES 2019 i trucchi per non perdere nemmeno una partita

L’arrivo di PES 2019 su console e PC sta facendo la gioia di tantissimi videogiocatori, che si ritrovano a giocare ad un titolo dal realismo senza precedenti, nel quale azioni di gioco, aspetto e movimenti dei calciatori hanno reazioni del tutto simili alle loro controparti reali. Se quando prendete in mano il titolo Konami vi sembrerà di essere veramente in mezzo al campo, vi siete mai chiesti quali sono i trucchi per non perdere mai una partita?

PES 2019: per vincere attenzione a passaggi, tiri e allenamento

Tranquilli, non parliamo né di cheat né di imbrogli, ma di alcuni semplici consigli che vi possono aiutare a dare il meglio nelle vostre partite, sfruttando le nuove meccaniche di gioco di PES 2019. Il primo di essi è quello di arrivare davanti alla porta avversaria facendo passaggi corti: un tiki taka semplice ed efficace che vi porti a colpire alla prima occasione utile.

Il secondo consiglio è quello di risparmiare il fiato: correre troppo fa stancare i vostri uomini, portandoli a rendere molto di meno. Evitate dunque lunghe sgroppate palla al piede, tranne quando siete davvero vicini alla porta avversaria, anche perché segnare da fuori area è diventato estremamente difficile grazie alla nuova reattività dei portieri. Anche i tiri, dunque, è meglio farli dall’interno dell’area.

L’ultimo consiglio è sicuramente quello più scontato: allenatevi costantemente. Soltanto facendo pratica – anche contro il computer – riuscirete a dominare al 100% la nuova versione del gioco, imparando a controllare il pallone e a gestire le meccaniche specifiche di ogni singolo giocatore. D’altronde, un buon allenamento è il segreto di tutti i campioni, sportivi o esportivi che siano!

HF4 | 25-10-2018 12:30