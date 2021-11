Petrucci attacca l'Eurolega: "Arrogante, rovina il basket"

27-11-2021 15:55

L’Italbasket deve subito riscattarsi. Dopo la sconfitta contro la Russia, i ragazzi di Sacchetti se la vedranno con l’Olanda nel secondo impegno di questa prima finestra delle qualificazioni al Mondiale 2023. In vista dell’incontro, il presidente Fip Gianni Petrucci si è fatto sentire, attaccando e accusando l’Eurolega di penalizzare le Nazionali più importanti impedendogli di schierare i loro big (nel caso degli azzurri Melli, Polonara, Fontecchio e Spissu).

Petrucci ha attaccato senza giri di parole: “Lunedì giochiamo una partita importante, c’è tanto equilibrio ma vedo risultati incredibili, straordinari (si avverte il sottile sarcasmo), Grecia, Turchia, Germania hanno perso contro avversarie abbordabili. La colpa è dell’Eurolega, un organismo privato che distribuisce licenze decennali ai propri club e che con la sua politica di chiusura condiziona in negativo sulle Olimpiadi. Non esistono situazioni analoghe in tutto il resto dello sport mondiale. L’Eurolega è perfino arrogante quando dice che ci concede giocatori. Non deve concederceli, le Federazioni hanno il diritto di convocare tutti i giocatori che credono”.

Petrucci però si sente solo in questa battaglia: “Io sono presuntuoso, ho iniziato per primo questa battaglia contro l’insipienza di un ente che penalizza il nostro sport, ma so che in Italia sono l’unico a ripetere questa anomalia. non mi seguono i giocatori, non mi seguono gli allenatori. La Fiba subisce questa situazione sta cercando un’intesa, tutte le Federazioni sono scontente. Non capisco perché l’Eurolega voglia giocare anche durante le finestre. Con Milano non ho problemi: Messina è sempre nel mio cuore, Armani è un grande imprenditore: mica sono scemo a mettermi contro di loro”. Una vigilia calda quella tra Italia e Olanda, ancora di più dopo lo sfogo di Petrucci. Chissà che questa volta qualcuno lo ascolti e lo appoggi.

