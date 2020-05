Petrucci lancia l'ipotesi basket all'aperto

Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, ha parlato al Corriere Adriatico. "Siamo stati i primi a chiudere, non vogliamo essere gli ultimi a riaprire" ha sottolineato.

"Nell’ultimo Consiglio Federale è intervenuto il professor Landi e una commissione sta lavorando con Umberto Gandini, presidente della Lega, per adottare soluzioni che accelerino la ripartenza. Se sarà possibile ripartiremo ad ottobre – ha aggiunto il numero 1 del basket di casa nostra -. E’ possibile anche la disputa della Supercoppa all’aperto. Alcune città, in particolare quelle balneari, hanno manifestato interesse per ospitare eventi”.

SPORTAL.IT | 10-05-2020 16:26